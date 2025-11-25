Alanya'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar, kent genelinde tehlikeli anlara yol açtı. Özellikle Güllerpınarı Mahallesi'nde bir inşaat alanında yaşanan olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

DEMİR SACLAR YOLA SAVRULDU

Rüzgarın etkisiyle inşaat alanındaki demir saclar yerinden koparak yola doğru sürüklendi. Kontrolsüz şekilde savrulan parçalar hem çevrede tehlike oluşturdu hem de park halindeki araçlara zarar verdi. Yol kenarında duran bazı araçlar sacların çarpmasıyla zarar gördü. Olayı gören vatandaşlar, yaşanan durumun büyük bir tehlikeye yol açtığını ve olası bir can kaybının son anda önlendiğini dile getirdi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ÖNLEM ÇAĞRISI

Bölgede yaşayanlar, inşaat alanlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti. Açıkta bırakılan malzemelerin özellikle rüzgarlı havalarda sabitlenmemesinin ciddi risk oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, inşaat sahiplerine daha dikkatli olma çağrısında bulundu. Öte yandan, rüzgarın neden olduğu zararların tespiti için çalışmaların sürdüğü ve bölgedeki inşaat alanlarında benzer tehlikelerin yaşanmaması adına önlem taleplerinin yinelendiği bildirildi.