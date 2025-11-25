Alanya'da son dönemde bazı taksi sürücülerinin kredi kartıyla ödeme yapan yolculardan ek ücret talep etmesi gündeme geldi. Uzmanlar, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu ve vatandaşların ödediği ek komisyonu faiziyle geri talep edebileceğini belirtiyor.

KREDİ KARTI KOMİSYONU YASAL DEĞİL

Taksicilerin kredi kartıyla ödeme yapan yolculardan yaklaşık yüzde 10 oranında ek komisyon talep etmesi son dönemde sıkça şikâyet konusu oldu. Turizm merkezlerinden biri olan Alanya'da bu uygulamanın hem yerli hem yabancı turistleri mağdur ettiği vurgulanıyor. Uzmanlar, kredi kartı komisyonunun tüketiciye yansıtılmasının yasal olmadığını ifade ediyor.

CEZASI 600 BİN TL'YE KADAR ULAŞABİLİR

Yasa dışı ücret alan taksicilere karşı yolcular Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yapabiliyor. Başvurunun ardından yapılan inceleme sonucunda taksicilere ciddi yaptırımlar uygulanabiliyor. Yetkililer, kurallara uymayan taksicilere 600 bin TL'ye kadar idari para cezası kesilebildiğini belirtiyor.Öte yandan, uzmanlar yolcuları haklarını aramaları konusunda uyarıyor ve turizm merkezlerinde bu tür yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılmasının önemine dikkat çekiyor.