Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) özel günlere dair etkinlikler ve anma programları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı. ALKÜ Geleceğin Sınıf Öğretmenleri Topluluğu öncülüğünde, Eğitim ve Spor Bilimleri fakülteleri öğrencilerinin düzenlediği program, Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Erenler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

PROF. DR. BAYRAMOĞLU, 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN'

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, eğitiminin en önemli konu olduğunun altını çizdi. ALKÜ Eğitim Fakültesinin geleceğin öğretmenleri yetiştirmek adına ciddi bir misyon üstlendiğini belirten Rektör Yardımcısı Bayramoğlu, 'Öğretmenlerimiz bu ülkemizin geleceğine yön veren bireylerdir. ALKÜ Eğitim Fakültemiz ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştıracak öğretmenlerimizin yetişmesi için tüm cabasını ortaya koyuyor. Bütün öğretmenlerimize emekleri, sabırları ve fedakarları için çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.' dedi.

DEKAN USLU: 'DÜNYANIN EN KUTSAL MESLEĞİ'

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu da yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kutsal ve itibarlı mesleği olduğuna dikkat çekti. Uslu konuşmasında, 'Bizlere ilk yolu gösteren Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu bizzat kendisi gösterdi. Ebediyete irtihal etmiş, şehit olmuş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım.' dedi.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÜNÜNÜ KUTLADI

Konuşmaların ardından etkinlikler 'Öğretmenler Günü' isimli kısa film gösterimiyle devam etti. Daha sonra Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından tango gösterisi, Geleceğin Sınıf Öğretmenleri Topluluğu öğrencileri tarafından koro seslendirilmesi, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Programın sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç Prof. Dr. Sibel Nalbant'a, Doç. Dr. Yasemin Yalçın'a, Arş. Gör. Abdülkadir Yıldız'a; Dekan Prof. Dr. Mustafa Uslu da Öğr. Üyesi Aslı Yüksel'e teşekkür belgesi verdi. Etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür belgesi verilmesinin ardından program sona erdi. Etkinliğin ardından öğrenciler hocalarına çiçek vererek Öğretmenler Gününü kutladı.