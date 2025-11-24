Batı Akdeniz'in doğusunda 24 Kasım sabahı başlayacak kısa süreli fırtına, özellikle Alanya, Manavgat ve Gazipaşa açıklarında etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ve denizcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'nin 384 numaralı deniz uyarısına göre, fırtına sabah saat 07.00 itibarıyla başlayacak ve kuzey ile kuzeybatı yönlerinden esecek. Rüzgârın kısa süreli olarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/s) hissedilmesi bekleniyor. Uyarıya göre, özellikle Alanya, Manavgat ve Gazipaşa açıkları ile Manavgat-Anamur arasında seyrüsefer yapan tekneler risk altında. Öğle saatlerinden sonra rüzgârın etkisinin azalması öngörülüyor.

BALIKÇILAR VE DENİZCİLER DİKKAT

Yetkililer, küçük ve orta ölçekli balıkçı tekneleri başta olmak üzere tüm denizcilerin tedbirli davranması gerektiğini vurguladı. Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ve denizde tehlikeli koşullar oluşabileceği uyarısı yapıldı.Uzmanlar, kıyı ilçelerde yaşayan vatandaşların ani rüzgâr artışlarına karşı dikkatli olmasını ve denize açılacakların rotalarını gözden geçirmesini öneriyor. Öte yandan, kısa süreli fırtına nedeniyle bölgede deniz ulaşımında aksama ve güvenlik risklerinin artması bekleniyor.