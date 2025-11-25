Alanya'da yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, son 24 saatte sert bir şekilde düşüş gösterdi. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde sıcaklık sıfıra yaklaşırken, Gökbel ve Akdağ'da mevsimin ilk kar yağışı kaydedildi.

GÖKBEL VE AKDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Gökbel Yaylası ve Akdağ'ın yüksek kesimlerinde beyaz bir örtü oluşturdu. Bölge sakinleri ve yaylacılar sabah karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Kar örtüsü yükseklerde net biçimde görülürken, bölge adeta kış mevsimini andıran bir görünüme kavuştu. Yetkililer, Gökbel yolu ve yüksek kesimlere gitmeyi planlayanları gece ve sabah saatlerinde don riskine karşı uyardı. Sıcaklıkların önümüzdeki birkaç gün boyunca düşük seyretmesi bekleniyor, ziyaretçilerin tedbirli olması tavsiye edildi. Öte yandan, bu mevsimlik kar yağışı, Alanya'nın yüksek bölgelerinde doğa tutkunları ve yaylacılar tarafından ilgiyle karşılandı.