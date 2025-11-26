Alanya'da düzenlenen seminerde Avukat ve Yüksek İnşaat Mühendisi Dr. Levent Mazılıgüney, bölgedeki deprem riskiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Mazılıgüney, yaygın olarak dile getirilen 'deprem riski yok' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BÖLGEDEKİ FAY HATLARI TEHLİKEYİ GÖSTERİYOR

Uzman, Alanya'da Kahramanmaraş depremlerinde gözlenen büyüklükte deprem üretebilecek fay hatlarının bulunduğunu ifade etti. Bu hatların uzun yıllardır göz ardı edildiğini ve yerleşim bölgeleri açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Mazılıgüney, özellikle 2000 yılı öncesinde inşa edilmiş yapıların öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bu binalardan başlanarak kapsamlı bir yapı envanteri çıkarılmasının, olası felaketlere karşı hazırlık açısından kritik olduğunu belirtti.

DEPREM MASTER PLANI ZORUNLU

Bölgenin geleceğini güvence altına almak için kapsamlı bir deprem master planının hazırlanmasının önemine dikkat çeken uzman, planın hem teknik hem hukuki boyutlarıyla ele alınması gerektiğini ifade etti. Öte yandan, Alanya'daki yerleşim alanlarının güvenliği için uzmanların önerileri ve yapılacak denetimler büyük önem taşıyor.