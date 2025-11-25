Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) yeni dönemin başlamasının ardından ALKÜ'lü öğrenciler, mesleklerinde ilk adım atmanın heyecanını yaşamaya devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından bu yıl fakülteye başlayan öğrencilere 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu'nda yapılan törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, önceki dönem dekanlardan Prof. Dr. İhsan Levent Aral, Antalya Diş Hekimleri Odasından Diş Hekimi Mürüvet Turhan, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

PROF. DR. BAYRAMOĞLU: 'BEYAZ ÖNLÜK, GÜVEN VE ÖZVERİYİ HATIRLATSIN'

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, beyaz önlüğün büyük bir sorumluluk, etik değer ve insan sağlığına adanmışlığın sembolü olduğunun altını çizdi. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Bayramoğlu, 'Bugün attığınız bu adım; sabır, özveri ve sürekli öğrenmeyi gerektiren uzun bir mesleki yolculuğun başlangıcıdır. Bu mesleğin en değerli yanı, ellerinizle şifa verirken kalbinizle de insanlara umut olmanızdır. Giydiğiniz her beyaz önlük, toplumun sizlere duyduğu güveni ve sizden beklediği özveriyi hatırlatacaktır. Velilerimize, bu anlamlı güne gelirken çocuklarınıza verdiğiniz emek, destek ve güven için ayrıca teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarımıza ise öğrencilerimizin geleceğine ilmek ilmek işledikleri bilgi ve değerler için minnettarız. Sevgili gençler, bugün burada başlayan bu yolculukta bilimin ışığını, vicdanın rehberliğini ve insan sevgisini asla kaybetmemenizi diliyorum. Unutmayın, iyi bir diş hekimi yalnızca el becerisiyle değil, empatisi ve etik duruşuyla da fark yaratır. Hepinizi tebrik ediyor, beyaz önlüklerinizin sizlere başarı, saygınlık ve mesleki gurur getirmesini temenni ediyorum.' dedi.

DEKAN PROF. DR. AKIN: 'ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ'

ALKÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Beyaz önlüğün önemine değinen Dekan Akın, 'Bizler, öğretim üyeleriniz olarak, bu yolculukta size rehberlik etmekten, bilgi ve birikimlerimizi aktarmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sizlerin mesleğe olan heyecanı, bizlere de güç ve umut veriyor. Bugün beyaz önlüklerinizi giyerken şunu hatırlayın: Bu önlük temizlik ister özen ister, sorumluluk ister. Ama en önemlisi, kalpten gelen bir hekimlik sevgisi ister. Hepinizin bu değerlere sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Sevgili öğrenciler, aramıza hoş geldiniz. Mesleğimize, bilimimize ve insanlığa yapacağınız katkılar için sizlerle şimdiden gurur duyuyoruz. Beyaz önlükleriniz size uğur, başarı ve güç getirsin. Hepinizi yürekten tebrik ediyor, başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum.' dedi. Konuşmaların ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Törenin devamında protokol üyeleri ve diş hekimliği akademisyenleri öğrencilere beyaz önlük giydirdiler. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.