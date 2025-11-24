Alanya'da yaşayan H.A. ve Z.A. çiftinin başına gelen dolandırıcılık olayı, özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan yöntemlerin tehlikesini gözler önüne serdi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, çiftin parasını ele geçirerek büyük bir vurgun yaptı.

YAŞLI ÇİFTE 'BİZ POLİSİZ' TUZAĞI

Dolandırıcılar, 80 yaşındaki emekli öğretmen çiftin ev telefonlarını arayarak, 'Biz polisiz, hesabınızdaki paraları başka bir bankaya aktarmamız gerekiyor' yalanını söylediler. Çiftin cep telefonuna kimlik fotokopileri, polis logosu ve kask fotoğrafları göndererek kendilerini Emniyet Genel Müdürlüğü personeli gibi gösterdiler. H.A., Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yaşananları anlattı: '155'i aradık ama bize çabuk telefonu kapat dediler. Ev telefonumuzu da ele geçirmişler. Sürekli 'cep telefonunu sakın kapatma' diye uyarıyorlardı.' Dolandırıcıların yönlendirmesiyle banka şubesine giden çift, uyarılara rağmen 1 milyon 380 bin TL'yi Ö. K. isimli kişiye ait hesaba yatırdı.

İKİNCİ TALEP İLE ŞÜPHELENDİLER

Olay sonrası Alanya Adliyesi'ne geldiklerinde, telefonlarının tekrar çalması üzerine durumu görevliye bildirdiler. Dolandırıcıların bu kez 800 bin TL daha talep ettiği ortaya çıktı. Görevlinin telefonu kapatmasının hemen ardından, çiftin telefonundaki tüm mesajlar ve fotoğraflar silindi. Duruşmayı yöneten mahkeme başkanı, çiftin tüm beyanlarını kayıt altına aldı ve dolandırıcıların tespiti için Emniyet birimlerine yazı yazılacağını bildirdi. Yaşlı çift, mahkeme salonundan teşekkür ederek ayrıldı.

UZMANLAR YAŞLILARI UYARIYOR

Dolandırıcılık olaylarının artışı üzerine uzmanlar, özellikle yaşlı vatandaşların 'telefonla operasyon, para aktarma talebi, hesap kontrolü' gibi yönlendirmelere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan, Alanya'da yaşanan bu olay, dolandırıcıların polis kılığına girerek gerçekleştirdiği yöntemlere karşı toplumsal farkındalığın önemini bir kez daha ortaya koydu.