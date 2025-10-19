Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan bir motosikletin önünde seyreden otomobile çarpmasıyla yaşanan kazada iki kişi yola savruldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan erkek motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan kadın yolcunun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlattı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kaza anının çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilip kaydedilmediği de araştırılıyor.

