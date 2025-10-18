Olay, Alanya ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi'nde yer alan bir otelde meydana geldi. Uzun süre odasından çıkmayan 69 yaşındaki Rus turistO.S'I kontrol eden otel personeli, kadını odasında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede O. S'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin ardından O.S'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: RSS