Alanya'da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Payallar Mahallesi'nde yaşanan kazada, M.G. idaresindeki motosiklet ile Ö.Ş. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

M.G.'nin hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü Ö.Ş.'nin ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldüğü ve kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.