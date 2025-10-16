Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve suç örgütlerine karşı Alanya dahil 7 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheli tutuklandı, çok sayıda kaçak ürün ve silah ele geçirildi.





SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

KOM ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik başka bir operasyonda da 1 kişiyi yakalayarak hakkında adli işlem başlattı. Yapılan aramalarda 50 tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar emniyete teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

13 FARKLI OPERASYONDA KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 13 ayrı operasyon düzenlendi. Kepez, Muratpaşa, Serik, Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çok sayıda iş yeri, depo ve ikamette arama yapıldı. Operasyonlar sonucunda:

· 23.820 makaron

· 14.884 litre içki

· 2.957 adet çeşitli emtia

· 699 paket sigara

· 487 kilogram tütün

· 370 elektronik sigara

· 59 cep telefonu

ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplam 26 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARANAN ŞAHISLAR DA YAKALANDI

KOM ekipleri ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi de yakalayarak cezaevine teslim etti. Öte yandan, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, benzer operasyonların süreceğini ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.