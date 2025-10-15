Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. 59 yaşındaki sanatçının yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Doktorların ilerleyen saatlerde sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Ürek’in ilk müdahale sonrası hayata döndürüldüğü ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



EVİNDE FENALAŞTI, SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alınan bilgilere göre olay, Fatih Ürek’in evinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç” dedikten kısa süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek fenalaşan sanatçıya, evde bulunan şoförü sağlık ekiplerini çağırarak hızlıca müdahale edilmesini sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ürek’e ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi. Sanatçının evinin hastaneye yalnızca 5 dakika mesafede olması, zamanla yarışın yaşandığı bu olayda hayati bir rol oynadı. Yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülen Fatih Ürek, ambulansla hastaneye sevk edildi ve yoğun bakım servisine alındı.

KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Fatih Ürek’in sağlık durumu şu anda ciddiyetini koruyor. Uzmanlara göre kalp krizi geçiren hastalarda ilk 6 saat, tedavi başarısı açısından büyük önem taşıyor. Bu sürede yapılan tıbbi müdahaleler, kalp kası üzerindeki hasarı önleme ve hayatta kalma oranını artırma açısından belirleyici oluyor.

Öte yandan, Fatih Ürek’in sevenleri ve sanat dünyasından birçok isim, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşırken, sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Hastane kaynaklarından alınacak yeni bilgiler doğrultusunda kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.