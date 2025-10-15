Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, uzun süredir tartışma konusu olan kurumdaki görevinden istifa ederek ayrıldı. Bu karar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde yaşanan yönetimsel gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

1991 yılında Antalya Belediyesi'nde göreve başlayan Kurt, Hasan Subaşı, Bekir Kumbul, Menderes Türel, Mustafa Akaydın ve Muhittin Böcek dönemlerinde farklı görevlerde yer aldı. Uzun yıllar boyunca belediye teşkilatının önemli bir ismi olarak bilinen Kurt'un, son aylarda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve Genel Sekreter Cansel Tuncer ile yaşadığı güven sorununun istifasında etkili olduğu iddia edildi.







Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da Büyükşehir Belediyesi Avukatlığı ve 1. Hukuk Müşavirliği görevlerinden ayrılan Kurt, yayınladığı veda mesajında, 'Hayatının 35 yılını tek bir kuruma vakfeden yöneticinin benim kuşağımda az bulunduğunu zannediyorum. Bunu manevi bir ödül olarak kabul ediyorum' ifadelerini kullandı. Çalışma arkadaşlarına veda eden Kurt, 'Artık teb­dil-i mekân zamanım geldi. Bu benim için bir tercih değil, ilke meselesi haline geldi' dedi.

Son dönemde Alanya'da 20 otelin kanalizasyona bağlantısının bulunmadığını açıklayarak dikkat çeken ASAT, bu itiraf sonrası tartışmaların merkezine yerleşmişti. Bu gelişmenin ardından yaşanan istifa, kurum içindeki dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İbrahim Kurt'un ayrılığı sonrası ASAT Genel Müdürlüğü'ne kimin atanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Antalya kamuoyu, tartışmaların gölgesinde ASAT'taki düzenin nasıl devam edeceğini merakla bekliyor.