Antalya'da kamuoyunu sarsan rüşvet ve usulsüzlük soruşturması, belediye bünyesindeki iddialarla derinleşiyor. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla, belediye ilişkili 6 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın yeni dalgası dikkatleri üzerine çekti.

RÜŞVET VE USULSÜZLÜK SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

Soruşturma çerçevesinde belediye ile ilişkili olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin rüşvet ve resmi işlemlerde usulsüzlük suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, operasyonu uzun süredir teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirdiği belirtiliyor.

ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sorgularının tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve yeni gözaltıların da olabileceğini ifade etti.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler ise şöyle: Eski Antalya Serbest Muhasebeciler Odası Başkanı E.T. Ç., oğlu S.Ç. , Muhittin Böcek'in yeğeni E.B., Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli M.K. , Şehir Plancısı M.A.C. ve Mimar Ö.K. gözaltına alındı.