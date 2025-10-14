Antalya'nın Alanya ilçesinde bir tartışmanın kanlı kavgaya dönüşmesiyle yaşanan vahşi cnayet, şüphelilerin itiraflarıyla aydınlandı. 32 yaşındaki Y. K.'ın bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin sarp bir uçuruma atılması olayında, polis soruşturması sonuçlandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

C*SET UÇURUMDAN SAATLER SONRA ÇIKARILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından polis ekipleri, Y.K.'ın cenazesini uçurumdan uzun süren bir çalışmayla çıkararak Alanya Belediyesi Morgu'na götürdü. C*nayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ZANLI, C*NAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden demircilik yapan E.K. (32), emniyetteki sorgusunda Y.K.'ı bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından K.K. ile birlikte cesedi aracın bagajına koyup Paşaköy'deki uçurumdan attıklarını itiraf etti. İfadesi doğrultusunda diğer şüphelilerin de olayla bağlantısı araştırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K., 'kasten öldürme' suçundan, K.K. ise 'yardım ve yataklık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, olayın perde arkasına dair soruşturma sürerken, c*nayetin nedeni ve şüpheliler arasındaki ilişkilerin detaylandırılması için dosyaya yeni delillerin eklenmesi bekleniyor.