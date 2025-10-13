Alanya, güne kan donduran bir c*nayet haberiyle uyandı. Dinek Mahallesi'nde öldürüldüğü öne sürülen Y. K. isimli şahsın c*sedi, Paşaköy Mahallesi'ndeki ormanlık ve ulaşımı zor bir arazide bulundu. C*nayetin ardından olaya karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, c*nayet sonrası şüphelilerin c*sedi ortadan kaldırmak için kırsal alana götürdükleri değerlendiriliyor.

GECE YARISI SARP ARAZİDEN ÇIKARILDI

Olay, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen detaylı bir araştırma sonucu ortaya çıkarıldı. Ekipler, Y. K.'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmalar sırasında, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda c*sede ulaştı. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle ekiplerin saatler süren yoğun çalışması sonucu Y.K.'ın cansız bedeni gece saatlerinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

C*nayetle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 şüpheli kısa sürede tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken, olayın nasıl gerçekleştiği ve c*nayetin nedeni araştırılıyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından c*nayetin tüm detaylarının kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

VAHŞETİN PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, c*nayetin planlı mı işlendiği, şüphelilerin Y. K.'la nasıl bir ilişki içerisinde olduğu ve olayın arkasında başka kişilerin olup olmadığı gibi sorulara yanıt arıyor. C*sedin, olay mahallinden oldukça uzakta ve zorlu bir noktaya atılması, c*nayetin delillerini yok etme amacı taşıdığı yönünde değerlendiriliyor. Öte yandan, Alanya'da büyük yankı uyandıran olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve şüphelilere ait telefon kayıtları ile güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı öğrenildi.