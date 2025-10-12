Alanya'nın Tepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Mahallenin alt kısımlarında etkili olan alevler, çevredeki yerleşim alanlarına yaklaşarak tehlikeli bir boyuta ulaştı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman müdahale ekibi sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR

Yangına karadan müdahale sürerken, ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen müdahalelerini sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Yangının yerleşim alanlarına olan yakınlığı nedeniyle bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinden ayrıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri ise bölgede gerekli önlemleri alarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Mahallede yaşayanlar, yangının kontrol altına alınmasını endişeyle bekliyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve rüzgarın etkisi, yangın riskini artırırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yangına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.