İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze Şeridi'nde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı 'Gazze Planı'nın ilk aşamasını resmen onayladıktan sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze'den kademeli olarak çekilmeye başladı.

ATEŞKES ANLAŞMASI KABİNEDE ONAYLANDI

Anlaşma öncesi İsrail kabinesi olağanüstü toplandı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığındaki toplantıya, kabine üyelerinin yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner da katıldı. Toplantıda söz alan Netanyahu, 'Rehineleri geri getirme hedefimize ulaşmak üzereyiz' açıklamasında bulundu. Toplantı sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'Hükümet az önce sağ veya ölü tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı onayladı' denilerek, Gazze Planı'nın ilk aşamasının resmen yürürlüğe girdiği bildirildi.

ORDU BELİRLİ BÖLGELERDEN ÇEKİLİYOR

Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerden 'sarı çizgi' olarak tanımlanan sınıra yakın hatlara çekileceği belirtildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ilk çekilen askeri birlik 7. Tugay oldu. Servis edilen görüntülerde, tankların bir kapıdan geçerek bölgeden ayrıldığı görüldü.







24 SAATTE ÇEKİLME TAMAMLANACAK

İsrail'in 12. kanalının geçtiği bilgilere göre, önümüzdeki 24 saat içinde İsrail ordusunun Refah ve Han Yunus'tan doğuya, Gazze'nin kuzeyinden ise sınıra yakın bölgelere çekilmesi bekleniyor. Bu çekilme, Trump'ın planının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

HAMAS'TAN REHİNELERİ SERBEST BIRAKMASI BEKLENİYOR

Anlaşma gereği Hamas'ın elinde tuttuğu tüm rehineleri 72 saat içinde serbest bırakması gerekiyor. Bu adımın, kalıcı bir barış süreci için temel teşkil edeceği ifade ediliyor. Taraflar arasında planın ikinci aşamasına ilişkin görüşmelerin ise ateşkesin kalıcılığına göre ilerlemesi planlanıyor. Öte yandan, bölgede tansiyonun düşmesine rağmen tarafların karşılıklı güven inşasına yönelik atacağı adımların kalıcı barış açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor. Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve uluslararası yardımların bölgeye ulaştırılması için çalışmaların hız kazanması bekleniyor.