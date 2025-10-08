İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geniş çaplı uy*şturucu soruşturmasında, Hadise, Demet Evgar, Dilan Polat ve İrem Derici gibi tanınmış isimler ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kan, idrar ve saç örnekleriyle son bir yılda madde kullanımı incelenecek; avukatlar süreci 'bilgi alma' olarak nitelendirirken, sanat camiasında destek mesajları yağdı. Gizlilik kararı altındaki dosya, kamuoyunun merakla izlediği bir sır perdesine bürünmüş durumda.



İFADELER TAMAMLANDI, NUMUNE ALIMI AŞAMASI BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin ifadelerine başvuruldu. Operasyon kapsamında toplam 19 ünlü isim, jandarma ekiplerince ifadeleri alınmak ve biyolojik örnek vermek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılacak incelemelerde kan, idrar ve saç örnekleriyle son bir yıl içerisinde uyuşturucu madde kullanımı olup olmadığı belirlenecek.



AVUKATLARDAN AÇIKLAMA: GÖZALTI DEĞİL, BİLGİ ALMA

İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada, sürecin bir gözaltı değil, bilgi alma prosedürü olduğunu vurguladı. Derici'nin son bir yıldır sigara dahi kullanmadığını ifade eden Mermer, müvekkilinin herhangi bir suçla ilgisi olmadığını, detayların gizlilik kararı nedeniyle bilinmediğini dile getirdi. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz da benzer bir açıklama yaparak, müvekkillerine yönelik kesin bir suç isnadı bulunmadığını, yalnızca bir ihbar üzerine bilgi alma işleminin yürütüldüğünü söyledi. Horoz, daha önce verilen testlerde temiz sonuçlar alındığını ve yeniden örnek vermeye hazır olduklarını belirtti.



OYUNCU HATİCE ASLAN'DAN DEMET EVGAR'A MORAL ZİYARETİ

İfade işlemleri sürerken, oyuncu Demet Evgar'a destek olmak amacıyla oyuncu arkadaşı Hatice Aslan İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Basına kısa bir açıklama yapan Aslan, sürecin etkisiyle dizilerinin set çalışmalarının durduğunu ve meslektaşına yalnız olmadığını göstermek istediğini söyledi.



HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILAN ÜNLÜLERİN TAM LİSTESİ

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan ve Adli Tıp'a sevk edilen şüpheliler şöyle sıralanıyor: İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar Babataş, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan. Bu liste, soruşturmanın genişliğini ortaya koyarken, gelişmeler kamu vicdanının da nabzını tutmaya devam ediyor.