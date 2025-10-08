İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar birimleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok tanınmış isim hakkında 'Uy*şturucu ya da uyarıcı madde kullanımını özendirme' ihtimali üzerine işlem başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

HADİSE EVİNDE GÖZALTINDA ALINDI

Hadise, şehir merkezindeki evinde kontrol edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ardından Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

Öte yandan edinilen bilgilere göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan'ın da bulunduğu şüpheliler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.