Genel kurul, Doğanay Otel'de Türsab Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk'un divan başkanlığında gerçekleştirildi. Adayların selamlama konuşmalarıyla sabah saat 10.00'da başlayan toplantıda mevcut başkan Kerim Sarıkaya, önceki dönem başkanlarından Bilal Korkmaz ve Harun Demirci ile yarıştı. Ancak Demirci, yönetim kurulu listesi sunmadığı için sembolik bir aday olarak yer aldı. Öte yandan, adaylardan Hilmiye Soysüslü seçim öncesinde Sarıkaya lehine adaylıktan çekilerek onun listesine dahil oldu.

Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda 381 üyeden 293'ünün sandığa gittiği belirlendi. Divan heyetinin yaptığı değerlendirmede Kerim Sarıkaya 217 oy alarak seçimi kazanırken, rakibi Bilal Korkmaz 65 oy, Harun Demirci ise 3 oy aldı. Seçimde 4 oy geçersiz sayıldı. Sarıkaya'nın yönetim listesinde şu isimler yer aldı: Hilmiye Soysüslü, Kerim Yılmaz, Süleyman Çelik, Cüneyt Özpamuk, Kemal Karataş ve Abdulhalim Han.





'HEP BİRLİKTE ALANYA TURİZMİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'



Seçim sonucunun açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Sarıkaya, üyelerden aldığı güveni boşa çıkarmayacaklarını belirterek, 'TÜRSAB Alanya ailesi olarak dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Alanya turizminin gelişimi için ortak akılla hareket ederek bölge acentelerimizin gücünü artırmayı hedefliyoruz,' dedi. Kerim Sarıkaya'nın ikinci kez başkan seçilmesiyle TÜRSAB Alanya BTK'da istikrar dönemi sürüyor. Sektör temsilcileri, yeni dönemde Alanya turizminin daha güçlü bir şekilde tanıtılması, acentelerin sorunlarının çözülmesi ve bölge turizminin sürdürülebilir şekilde gelişmesi yönünde beklentilerini dile getirdi.



SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE OY DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE:



Kerim sarıkaya 217

Bilal korkmaz 65

Harun Demirci 3