Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutseydi Mahallesi'nde orman parkı önünde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, jandarma ekiplerinin radarına takıldı. Sosyal medya görüntüleriyle tespit edilen sürücüye, ağır yaptırımlar uygulandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'nde Park Orman önünde farklı tarihlerde drift yapıldığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Ekipler, kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceledikten sonra kimliğini belirledikleri sürücüyü gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, sürücüye toplam 92 bin 784 TL idari para cezası kesildi. Cezayla da sınırlı kalmayan işlemler kapsamında, sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ayrıca aracı, 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.