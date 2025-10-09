Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediye temizlik işlerinde çalışan iki personel arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Çöp toplama aracıyla sabah mesaisine başlayan G. M., şoför M. Ö.'ı kamyonun içinde boynundan bıçaklayarak öldürdü. Olaydan hemen önce birlikte video çeken ikilinin geçmişte de tartıştığı ortaya çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Manavgat Belediyesi'ne ait çöp toplama aracıyla sabah saatlerinde kırsal mahallelere yola çıkan G. M., N. G. ve M. Ö. arasında araç Hacıisali Mahallesi'ne ilerlerken tartışma çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen kavgada G. M., şoför M.Ö.k'ı boynundan bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Ö., kamyon koltuğunda yatarken bulundu.

GÖRGÜ TANIGININ İFADESİ

Yol kenarındaki çöpleri toplamak için araçtan inen N. G., kamyondan gelen sesler üzerine geri döndü. Kabin kapısını açtığında G. M. ile M. Ö.'ın boğuştuğunu gördüğünü belirtti. Ö.'ın koltukta yattığını fark eden N. G., hemen jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri, Ö.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

C*NAYETTEN ÖNCE BERABER VİDEO

C*nayetten kısa süre önce G. M., N. G. ve M. Ö.'ın birlikte video çekerek paylaştığı belirlendi. Öte yandan, soruşturma kapsamında zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürerken, belediye çalışanları arasında yaşanan bu olay şok etkisi yarattı.