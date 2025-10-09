Antalya'nın Alanya ilçesinde Şekerhane Mahallesi'nde bulunan Mütevelli Apartmanı'nda çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında binayı saran yoğun duman mahalle sakinlerini korkuttu. Olay yerine hızla sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının ihbar edilmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Apartmanda çıkan alevler çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE SAĞLIK MÜDAHALESİ

Yangın sırasında apartmanda bulunan bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, olay yerinde bu kişilere ilk müdahaleyi yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yangının hangi koşullarda başladığı yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacak. Öte yandan, mahalle sakinlerinin yaşadığı panik anları cep telefonu kameralarına yansırken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir faciadan dönüldü.