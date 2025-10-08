Alanya'da genç bir sağlık görevlisini darp ettiği gerekçesiyle yargılanan doktor A.Ö., 112 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak ceza 11 bin 200 TL'lik adli para cezasına çevrildi. Aynı kurumda amir pozisyonunda çalışmaya devam eden doktorla yüz yüze kalmak zorunda bırakılan mağdurun 'Can güvenliğim yok' feryadı, sağlık camiasında ve kadın hakları çevrelerinde öfkeye yol açtı.

EVİNE GELEN DOKTORDAN ŞİDDET GÖRDÜ

Olay, 12 Aralık 2024 tarihinde Alanya'da meydana geldi. 25 yaşındaki genç sağlık çalışanı, birlikte görev yaptığı doktor A.Ö.'nün evine geldiğini ve burada kendisine fiziksel şiddet uyguladığını belirtti. Şikâyet dilekçesinde, boğazının sıkıldığını, ölümle tehdit edildiğini ve ağır şekilde darp edildiğini ifade eden mağdurun beyanları, olayın ciddiyetini ortaya koydu. Mahkemeye sunulan sağlık raporları, mesaj kayıtları ve tanık ifadeleriyle birlikte yürütülen yargılamada, sanık doktor A.Ö. hakkında 'kadına yönelik kasten yaralama' suçundan 112 gün hapis cezası verildi.

CEZA PARAYA ÇEVRİLDİ, MAĞDUR AYNI BİNADA

Alanya 7. Asliye Ceza Mahkemesi, hapis cezasını 11 bin 200 TL adli para cezasına çevirerek sanığın cezaevine girmemesine hükmetti. Bu karar, mağdur sağlık görevlisini ve kadın hakları savunucularını hayal kırıklığına uğrattı. Genç kadın, aynı kurumda görev yapan ve hâlâ amir pozisyonunda bulunan doktorla aynı ortamda çalışmak zorunda bırakıldığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı: 'Bu kararla adeta beni aynı odaya geri gönderdiler. Can güvenliğim yok, her gün tedirginim.'

'CEZALANDIRMA KÂĞIT ÜSTÜNDE KALDI'

Sağlık çalışanları ve kadın örgütleri, kararın yalnızca sembolik kaldığını belirterek, şiddetin ekonomik yollarla geçiştirilemeyeceğini savundu. Mağdur, süreci şöyle özetledi: 'Suçlu bulunuyor ama ceza almadığı için aynı binada dolaşmaya devam ediyor. Eziyeti gören benim, ama korkuyla yaşayan da yine ben oldum.'

'ŞİDDETİN BEDELİ PARA OLAMAZ'

Öte yandan kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca yasa metinleriyle değil, adalet sisteminin uygulamalarıyla da sağlanması gerektiğini vurgulayan kadın hakları savunucuları, Alanya'da yaşanan bu olayın münferit değil sistemsel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Sağlık çalışanları ve kadın örgütleri, 'Şiddetin bedeli para olamaz. Bu karar, şiddeti cezasız bırakmakla eşdeğerdir' diyerek karara tepki gösterdi.