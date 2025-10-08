Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli yağışın yolları kayganlaştırdığı sırada kontrolden çıkan otomobil, Gümüşkavak Mahallesi'ndeki uçuruma yuvarlandı. Kazada yolcu E. K. (48) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü S.D. (58) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi, panik dolu anlara sahne oldu.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı. Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü bölgede sürücülere dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Öte yandan, kazanın yaşandığı yol kesiminde benzer olayların geçmişte de meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: RSS