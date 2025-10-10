Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan G.M., çöp toplama görevi sırasında kamyon şoförü M. Ö.'ı boğazından bıçaklayarak öld*rdü. Olay, Sülek-Hacıisali yolunda meydana gelirken, zanlı ifadesinde c*nayeti önceden planladığını ve pişman olmadığını belirtti.

KAMYON KABİNİNDE BOĞUŞMA VE BIÇAKLAMA

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak görev yapan G. M., N. G. ve şoför M. Ö., sabah saatlerinde çöp toplama kamyonuyla kırsal mahallelere çıktı. Sülek-Hacıisali yolunda araçtan inip çöp toplayan N. G., kamyondan gelen sesler üzerine geri döndüğünde kabin içinde boğuşma yaşandığını gördü. Kapıyı açtığında M.Ö.'ın koltukta yattığını fark eden G., G.M.'nun olay yerinden kaçtığını belirtti.

GÖRGÜ ŞAHİDİNİN ANLATIMI

Görgü şahidi N. G., jandarmaya verdiği ifadede, 'Araçtan inip çöp almaya yöneldiğim sırada kamyondan sesler geldi. Bunun üzerine 'Ne oluyor?' diye geriye geldim. Kamyonun kabininde M. Ö. ve G. M. boğuşuyordu. Kapıyı açınca şoför M. Ö.'ın koltukta yattığını gördüm. Bu sırada G. M. kaçmıştı' diye konuştu. N. G.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M. Ö.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLININ JANDARMADAKİ TESLİMİYETİ

Olayın ardından kaçan G. M., yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Hacıobası Mahallesi yol kontrol noktasına giderek jandarma ekiplerine teslim oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu'nda işlemleri tamamlanan zanlı, Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemece tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İTİRAF: UYARILAR DİNLENMEYİNCE PLAN YAPILDI

Savcılıkta ifade veren G. M., M. Ö.'ın tavır ve konuşmalarından rahatsız olduğunu, aracın çok hızlı kullanıldığını ve bu konularda yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını anlattı. Zanlı, uyarılarını dinlemeyen maktulü öldürmeyi kafasına koyduğunu, sabah ormanlık alana geldiklerinde planını uyguladığını itiraf etti. M., pişman olmadığını da dile getirdi. Öte yandan, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cenaze, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.