Kaza, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde D-400 Karayolu üzerindeki Denizkızı Kavşağı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Anamur yönünden Alanya istikametine ilerleyen 42 TP 062 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdiği sırada, Selinus Sahili yönünden gelen 07 DNZ 76 plakalı pikap ile çarpıştı.

PİKAP TAKLA ATTI, REFÜJDE DURABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap takla atarak orta refüjdeki trafik levhaları ve bitkilere çarptı. Şiddetli kazaya rağmen pikap sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobilin sürücüsü T.G. ile yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri burada devam ediyor.

SÜRÜCÜLERİN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü T.G.'nin 2.28 promil, yolcu M.S.'nin ise 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Pikap sürücüsünün ise alkol testinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.