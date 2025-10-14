Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan trafik kazası, Antalya yönüne seyir halinde olan F.G. yönetimindeki ticari taksinin, yaya geçidinden geçmeye çalışan 27 yaşındaki E.Ö.'ye çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, genç kadının cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kaza sonrası taksi sürücüsü F.G. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

