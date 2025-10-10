Antalya'nın Alanya ilçesinde Tepe Mahallesi'nde yaşanan motosiklet kazası, hem sürücünün yaralanmasına hem de taşıdığı ekmeklerin yola saçılmasına neden oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre tek taraflı gerçekleşen kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

EKMEKLER YERE SAÇILDI

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kaza tek taraflı meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen çarpma sonucunda yere savrulan sürücü hafif yaralanırken, taşıdığı ekmek sepeti devrildi ve çok sayıda ekmek yola dağıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans yönlendirildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yola saçılan ekmeklerin belediye ekipleri tarafından temizlendiği öğrenildi. Yetkililer, motosiklet sürücülerine özellikle yokuşlu ve dar bölgelerde daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.