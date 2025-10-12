Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle hayata tutundu. Olay, bölgede güvenlik ve trafik kurallarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.



OLAYIN SEYRİ VE İLK MÜDAHALE

Kazayı görenler durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu arada çevredeki vatandaşlar, yaralı sürücüyü araç trafiğinden uzaklaştırarak kanama kontrolü ve sabitleme gibi ilk yardım uygulamaları yaptı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücüyü ambulansa alarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



YARALININ SAĞLIK DURUMU VE TESİP EDİLEN BİLGİLER

Henüz medyaya yansıyan resmi açıklamalarda yaralının durumu netleşmedi. Otomobil ve motosikletin plakaları ile sürücü bilgilerinin tespiti için ekipler yoğun çalışma yürütüyor. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, kazanın oluş şekli, tarafların kusur oranı ve olası tanık ifadeleri doğrultusunda kapsamlı bir inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları da delil olarak değerlendiriliyor.