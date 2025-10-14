Antalya'nın Alanya ilçesinde yaz sezonu boyunca yoğunlaşan uy*şturucuyla mücadele çalışmaları, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli operasyonlarıyla sonuç verdi. 1 Temmuz-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen baskınlarda yüzlerce şüpheli yakalanırken, piyasaya sürülmesi planlanan büyük miktarda uy*şturucu maddenin önlendiği bildirildi.

KİLOLARCA UY*ŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda toplam 7 kilo 68 gram uy*şturucu madde ele geçirilirken, ayrıca 28 bin 517 adet sentetik kannabinoid (A/4) ve 7 bin 206 adet uy*şturucu hap yakalandı. Maddelerin büyük bölümünün piyasaya sürülmeden önce ele geçirildiği bildirildi.

KENEViR EKİMİNE DE DARBE VURULDU

Sahada yapılan arama ve imha çalışmalarında 42 kök kenevir bitkisi de tespit edilerek imha edildi. Güvenlik güçleri, tarım alanlarına gizlenmiş ekim alanlarını dron ve istihbarat destekli taramalarla ortaya çıkardı.

UY*ŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Kaymakamlık açıklamasında, bölgedeki uy*şturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin eş zamanlı ve istihbarat destekli operasyonlarının, suç örgütlerine geçit vermediği ifade edildi. Öte yandan, vatandaşlardan da uy*şturucuyla mücadelede güvenlik güçlerine destek olmaları istenerek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısı yapıldı.