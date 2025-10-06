Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nde ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, mahalle sınırları içerisinde ana yolun hemen kenarında bulunan ve mülkiyeti Alanya Belediyesine ait olan 224/1 parsel numaralı kamu arazisinden bir firmanın 4 yıla yakın zamandır izinsiz ve usulsüz bir şekilde taş kırdığı ve kırılan taşların başka bir alana taşıyarak istiflediği iddia edildi.











'BU USULSÜZ VE KANUN DIŞI İŞLEME BİRİLERİNİN DUR DEMESİ GEREKİYOR''

Kamuya ait bir taşınmazın izinsiz ve usulsüz bir şekilde kırılarak alınmasına tepki gösteren bir mahalle sakini, 'Bu usulsüz ve kanun dışı işleme birilerinin dur demesi gerekiyor. Burası Alanya belediyemize ait bir kamu arazisi. Yaklaşık 4 yıldır bir firma geliyor, herkesin gözü önünde, ana yolun kenarında bulunan bu araziden taşları kırıyor, topluyor ve başka bir alana götürüp istifliyor. Biz, böyle yasa dışı bir işlemin mahalle muhtarının bilgisi olmadan yapılabileceğine inanmıyoruz. Şayet bu konuda Belediye encümen kararı var ise bize gösterilmesini yoksa yasa dışı gerçekleşen bu işlem için acilen adli sürecin başlatılmasını talep ediyoruz. Yaşanan bu olay sonrası jandarmayı aradık, ekipler olay yerine gelerek müdahale etti ancak adli bir sürecin başlatılıp başlatılmadığını öğrenemedik. Konuyla ilgili muhtar da bize herhangi bir açıklama yapmadı.' diyerek gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.









Yaşanan bu gelişmelerin ardından Alanya Belediyesi ve yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mahalle sakinleri olayın araştırılmasını, kamu kaynaklarının şeffaf şekilde kullanılmasını ve iddiaların bir an önce aydınlatılmasını talep ettiler.