Alanya’nın Oba Mahallesi’nde mavi renkte iki adet dolmuş aylardır park halinde bekliyor. Üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir İçi Dolmuş yazan dolmuşların tekerleklerinin söküldüğü ve yol kenarında çürümeye terk edildiği belirtildi. Dolmuşların neden terk edildiği bilinmezken vatandaşlar duruma tepki gösterdiler. Bir çok vatandaş, “Biz otobüs bulamıyoruz Alanya’nın en büyük sıkıntısı toplu ulaşım diyoruz ancak Antalya Büyükşehir olan dolmuşları da kullanmıyor. Kamu malının bu şekilde çürümeye terk edilmesi çok yanlış.” yorumlarında bulundular.