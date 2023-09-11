Vatandaşların iddialarına göre; Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde hayvanların taşıdığı hastalıklardan kaynaklı bir Brusella salgını oluştu. Bu salgından yaklaşık 20 kişi etkilendi. Salgına yakalanan vatandaşlardan birisi Yedi Gün Haber’e konuşarak gerekli mercilere ulaştırılmasını istedi.

18-20 Kişi Brusella Hastalığıyla Mücadele Ediyor

Salgına yakalanan bir vatandaşın verdiği bilgiler doğrultusunda yaklaşık olarak 20 kişide Brusella hastalığı oluştu. 20 kişinin içinde hastalığa yakalanan çocuklarında olduğu gelen bilgiler arasında. Mayıs ayından itibaren etkili olan bu hastalığın ismini vermek istemeyen bir vatandaşın kendi ailesinde 8 kişide olduğu ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğu öğrenildi. Diğer hastalarında çevre ilçelerde ve Alanya’da tedavi gördükleri öğrenildi. Bu salgından kaynaklı herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken birçok hastada felç etkisi yarattığı edinilen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz günlerde yapılan hayvanlara yönelik aşı çalışmasının daha önceden yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yetkilileri hastalık daha fazla yayılamadan önlem almaya davet ettiler.

Hastalar Salgın Yüzünden Maddi ve Manevi Zarar Gördüler

Hastaların durumları hakkında bilgi veren vatandaş, bu hastalığın çok kötü bir hastalık olduğunu ve bu hastalık yüzünden hasta olan kişilerin maddi ve manevi anlamda çok zarar gördüklerini belirtti. 12 yaşındaki çocuğunun da bu hastalığa yakalandığı için ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen vatandaş çocuğunu okula bile gönderemediğini belirterek isyan etti.

Peki Bu Brusella Hastalığı Nedir?

Brusella, aynı adla anılan bir bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Brusella bakterisinin farklı türleri bulunur. İnsana bulaşarak hastalığa neden olan brusella bakterisi keçilerden, sığırlardan ve koyunlardan gelir. Bu hayvanların dışında köeklerde, develerde, ineklerde, domuzlarda da brusella görülür.

Akdeniz ateşi, Kıbrıs ateşi, Malta ateşi, kaya humması, dalgalı ateş gibi adlarla da anılan brusella hastalığına dünyanın her yerinde rastlanır. Hastalık Doğu Avrupa, Afrika ve Asya’da daha yaygındır.



Brusella Hastalığı Belirtileri

Brusella belirtileri genellikle grip belirtileri ile benzeşir. Bu belirtiler bakteri bulaşmasından sonraki 5-30 gün içerisinde ortaya çıkar. İlk belirtiler şunlardır

-Yüksek ateş,

-Öksürük,

-Halsizlik,

-Karın ağrısı,

-İştahsızlık ve kilo verme,

-Baş ağrısı,

-Özellikle gece terlemeleri,

-Vücut ve eklem ağrıları,

-Sırt ağrısı.

Üstteki belirtiler dışında uzun süre devam eden, bir süre yok olup bir süre sonra yeniden ortaya çıkan aşağıdaki belirtiler de görülebilir. Kronik brusellası olan kişilerde bu belirtiler yıllarca görülmeye devam edebilir.

-Ateş basmaları,

-Merkezi sinir sistemi iltihabı (beyin ve omurilik zarlarında iltihap ya da beynin kendisinde iltihap),

-Eklemde iltihap (artrit),

-Kalp iltihabı (endokardit),

-Karaciğer iltihabı,

-Testis veya testis torbası iltihabı,

-Dalak iltihabı,

-Psikolojik değişiklikler,

-Tükenmişlik.

Brusella Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Brusella sıklıkla ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Peki brusella bulaşıcı mı?

-Brusellanın en yaygın bulaşma yolu çiğ ya da pişmiş et tüketmek, çiğ süt tüketmek ve çiğ sütten yapılmış süt-peynir ürünlerini tüketmektir,

-Enfekte olmuş hayvan ile temas sırasında, insan cildindeki yaralardan bakterinin insana geçmesi,

-Brusella bakterilerinin bulunulan ortamdan nefes yoluyla vücuda girmesi (bu tip bulaşma genellikle kesimhane gibi ortamlarda çalışan kişilerde, çiftliklerde ve laboratuvarlarda görülür),

-Enfekte hayvanın dışkısına temas.

Bunların dışında brusella hastalığının insandan insana yayılması çok nadir yaşanan bir durumdur. İnsandan insana bulaşmanın yollarından biri kan ya da doku nakli sırasında bulaşmadır. İnsandan insana bir diğer bulaşma yolu ise emzirmedir.