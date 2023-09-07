Tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak olan El Nino soğukları Ekim ayından itibaren 6 boyunca etkisini sürdüreceği Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten tarafından açıklanmıştı.

Kerem Ökten’in açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu:

‘’Eylül ayında yağışlı gün sayısı artacak. Ekim ayından itibaren 6 ay boyunca Türkiye'de bol yağış bekleniyor. El Nino'nun sonbahar ve kışı bol yağışlı geçiyor...”

Alanya’da Akıllara Takılan Tek Soru! El Nino Tarımı Nasıl Etkileyecek?

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’nin yaptığı açıklamada Alanya’da daha önceki senelerde kış aylarının soğuk geçtiği fakat bunun içinde gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Önceki senelerde havanın -4 ve -5 gibi derecelere yönelik alınan önlemler olduğunu belirten Göktepe, bu sene ki El Nino soğukları eğer -8 derecelere ve -10 derecelere çıkması halinde üreticiyi zor zamanlar geçirebileciğini söyledi. Başkan Göktepe böyle bir durumun yaşanmaması için ilerleyen zamanlarda bu konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacağını belirtti.

Bu Soğuklar Fiyatlara Nasıl Yansır?

El Nino kışının yaşanması durumunda tarım ürünlerinin zarar görebileceği ve bu durum fiyatlara da etki edecektir.

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen’in yaptığı açıklamada Alanya’da böyle bir soğuk havanın yaşanması sadece avokadoyu değil tüm tarım ürünlerine etki edeceğini ve fiyatların da artabileciğini söyledi. Ayrıca avokado hakkında bilgi veren Sevilgen ifadelerine şunları da ekledi: ‘’Çünkü Alanya’nın en önemli tarım ürünlerinden biri olan avokado, soğuk havaya çok dayanamayan bir tarım ürünü ve -5 derecelerin üstüne çıkıldığı takdirde avokadonun donma riski var. Bu da genel olarak fiyatları yaklaşık olarak 2-3 katına çıkarır. Zaten genel anlamda şuan bile avokado kaybımız oluştu. Çünkü geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan yoğun sıcaklık nedeniyle çok kaybımız oldu. Eğer böyle bir soğuğun yaşanması durumunda daha fazla kaybımız da oluşur. Sadece avokado değil tarım alanında yetiştirilen tüm ürünler meyvesinden sebzesine çok zarar görecektir.’’ diyerek sözlerini tamamlayan Sevilgen, son olarak şunları söyledi:

‘’Umarız böyle bir durum yaşanmaz. Çünkü böyle bir soğuk havanın yaşanması Alanya’daki üreticilere zarar vereceği gibi tüketiciye de etkileyecektir. İlerleyen zamanlarda gerekli çalışmaları yaparak önlemler konusunda önemli kararlar vereceğiz.’’