Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya'nın da aralarında bulunduğu 41 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucu, uzun süredir vatandaşları hedef alan çok sayıda dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı.

KRİPTO TUZAĞI, SAHTE ALTIN VE SAHTE SİTELER

Şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları, sahte altın satarak haksız kazanç sağladıkları ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep ettikleri belirlendi. Ayrıca, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak da dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

206 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaklaşık bir aydır sürdürülen operasyonlarda yakalanan 271 şüpheliden 206'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, kalan zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



YERLİKAYA: VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KORUYACAĞIZ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. Yerlikaya, 'Vatandaşlarımızı mağdur eden dolandırıcılara nefes aldırmayacağız. Emniyet güçlerimizle birlikte her türlü siber ve mali suça karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek,' ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde yankı uyandıran operasyon, son yılların en büyük nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçti.