Alanya'da yaşayan Y.U. isimli kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı H.Ç. tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü. İddiaya göre H.Ç., kendisine duyulan güveni kullanarak çeşitli bahanelerle Y.U.'dan beş parça halinde toplam 180 bin TL aldı. Bir süre sonra ise ortadan kayboldu.



BİRDEN FAZLA DEFA PARA ALDI

İddialara göre H.Ç., 'Kredi borcum var', 'Başkalarından borç aldım, ödemem gerekiyor' gibi gerekçelerle farklı tarihlerde toplamda 180 bin TL para aldı. Parayı geri vereceğini vadeden H.Ç., bir süre sonra ise telefonunu kapattı ve sosyal medya hesaplarını sildi. Dolandırıldığını anlayan Y.U., Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek H.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, sosyal medya üzerinden kurulan ilişkilerde güven temelli dolandırıcılık olaylarının artması, uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Uzmanlar, bu tür olayların mağduriyet yaratmaması için vatandaşları sosyal medya ilişkilerinde temkinli olmaya davet ediyor.