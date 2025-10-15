Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) devreye girmesiyle yolcu kaybeden otobüs firmaları, İstanbul-Ankara rotasında yeni bir stratejiye başvuruyor. Kasım ayından itibaren ekspres seferler devreye girerek Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklar rotadan çıkarılacak, böylece seyahat süresi önemli ölçüde azalacak.

5 DURAK EKSPRES HATLARDA KALDIRILIYOR

Yeni sistemde ekspres otobüsler sadece İstanbul ve Ankara arasında durak yapacak. Mevcut rotadaki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı durakları bu seferlerde atlanacak. Firmalar, yolculuk süresini 1,5-2 saat kısaltmayı hedefliyor.

SEFERLER İKİYE AYRILIYOR, YÜZDE 50 EKSPRES

Firmalar, seferleri 'normal' ve 'ekspres' olarak ikiye bölecek. Zamandan tasarruf isteyen yolcular ekspresleri tercih edebilecek, ara duraklara ihtiyacı olanlar ise normal hatları kullanacak. Toplam kontenjanda ekspres seferlerin oranı yüzde 50 olacak.

UYGULAMA SINIRLI FİRMALARLA BAŞLAYACAK

Ekspres hatlar başlangıçta birkaç otobüs firması tarafından devreye alınacak. Yolcu talebine göre sistem yaygınlaştırılacak, gerekirse durak sayıları daha da azaltılacak. Bu adım, YHT ile rekabette otobüsleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Öte yandan, yolcu geri bildirimleri doğrultusunda uygulamanın diğer rotalara yayılması planlanıyor, böylece karayolu taşımacılığı daha rekabetçi bir yapıya kavuşacak.