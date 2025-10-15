Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Toplantıda Gazze'deki ateşkes süreci, terörle mücadele adımları, ekonomik gelişmeler ve eğitim reformu gibi dört kritik başlık ele alınacak. Kabinenin ilk gündem maddesi, Mısır'da imzalanan Gazze ateşkesinin uygulanması olacak. Türkiye, ateşkesin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayacak ve bölgeye insani yardımların hızlı ulaştırılmasını sağlayacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda yaptığı diplomatik temaslar değerlendirilecek ve Gazze'nin güvenli bir şekilde yeniden inşası için atılacak adımlar ele alınacak.







TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ



Toplantıda terörle mücadele çalışmaları da masada olacak. Meclis'teki komisyon çalışmalarının yanı sıra PKK'nın silah bırakma süreci ve SDG başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütleri ile yürütülen görüşmelerin sonuçları değerlendirilecek. Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile MİT'in Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı kritik toplantıların çıktıları toplantıda paylaşılacak.

EKONOMİK GÖSTERGELER



Kabine, Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülen ekonomik programın son durumunu da inceleyecek. Enflasyonu tek haneye düşürme hedefi ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler, toplantıda öncelikli olarak ele alınacak. Kabinenin bir diğer kritik gündem maddesi ise eğitim sistemi olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi yönündeki hazırlıkları sunacak ve yeni modelin detayları ile uygulanma takvimini kabineye aktaracak.