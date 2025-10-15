Türkiye'de hız sınırlarına uyumu artırmak amacıyla hazırlanan trafik düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonu'nu geçti. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni sistemle, sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payı tamamen kaldırılacak ve en ufak hız aşımı dahi cezalandırılacak.









KOMİSYON SÜRECİ VE DEĞİŞİKLİK DETAYLARI



TBMM'de bu hafta görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nun 2918 sayılı 51. maddesinde köklü değişiklikler öngören teklif, Adalet Komisyonu'ndan onay aldı. Mevcut kademeli ceza sisteminde yüzde 10, 30 ve 50'lik oranlara göre uygulanan toleranslar sona eriyor. Artık cezalar, hız sınırının kilometre başına aşım miktarına göre doğrudan hesaplanacak. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.





Yeni sisteme göre, yerleşim yerleri içinde ve dışında hız aşımına bağlı olarak uygulanacak cezalar şöyle:

Yerleşim yeri içinde:

6-10 km/s: 2.000 TL

11-15 km/s: 4.000 TL

21-25 km/s: 8.000 TL

26-35 km/s: 12.000 TL

36-45 km/s: 15.000 TL

46-55 km/s: 20.000 TL

56-65 km/s: 25.000 TL

66 km/s ve üzeri: 30.000 TL

Yerleşim yeri dışında:

11-15 km/s: 2.000 TL

16-20 km/s: 4.000 TL

21-25 km/s: 6.000 TL

26-30 km/s: 8.000 TL

31-40 km/s: 12.000 TL

41-50 km/s: 15.000 TL

51-60 km/s: 20.000 TL

61-70 km/s: 25.000 TL

71 km/s ve üzeri: 30.000 TL

TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek düzenleme, trafik denetimlerinde tolerans uygulamasını tamamen sonlandıracak ve sürücüleri hız kurallarına uymaya zorlayacak.