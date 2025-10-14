Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaların iş-yaşam dengesini güçlendirecek kapsamlı bir yasal paketi hazırlıyor. Tasarı, doğum, süt, babalık ve ücretsiz izin sürelerini eşitlerken, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Mevcut uygulamada doğum izni toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sürenin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor. Böylece çalışan anneler doğum öncesi ve sonrası için daha uzun bir süre izin kullanabilecek. Özel sektör ve kamu çalışanları arasında farklılık gösteren süt izni uygulamalarının da eşitlenmesi hedefleniyor. Yeni modele göre tüm anneler için doğum sonrası ilk altı ayda 3 saat, ikinci altı ayda ise 1,5 saat süt izni hakkı tanınacak.

HEDEF: AİLE DOSTU ÇALIŞMA HAYATI

Şu an kamu çalışanı babalar 10 gün, özel sektör çalışanları ise 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu fark ortadan kaldırılacak ve tüm çalışan babalar için babalık izni 15 gün olarak uygulanacak. Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı da hem kamu hem özel sektörde eşitlenecek. Mevcut sistemde kamu çalışanlarına tanınan 24 aylık ücretsiz izin hakkı, özel sektör çalışanlarına da sunulacak.

Hazırlıkları süren düzenlemeyle birlikte işçi ve memur ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar için aile dostu haklar tanımlanacak. Hükümet, değişikliklerin 2025 yılı içerisinde Meclis'e sunulmasını ve yıl bitmeden yasalaşmasını hedefliyor. Öte yandan, yeni düzenlemenin işverenler açısından nasıl uygulanacağı, özel sektörde doğabilecek maliyet ve istihdam etkileri konusunda da teknik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.