İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan KYK yurdunda yaşanan su kesintisi, öğrencilerin sıra dışı protestosuna sahne oldu. Sabah saatlerinden itibaren devam eden kesintiye akşam saatlerinde de çözüm bulunamaması, yurtta kalan öğrencileri harekete geçirdi.

BİNLERCE ÖĞRENCİDEN TOPLU PROTESTO

Su kesintisinin uzun süre giderilememesi üzerine yurdun pencerelerine ve balkonlarına çıkan öğrenciler, tepkilerini sesli bir şekilde dile getirdi. Kalabalık öğrenci grubu, binaların önüne kadar inerek dakikalarca 'uluma' sesi çıkardı. Protesto anları, yurtta kalan diğer öğrenciler ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öğrenciler, yaz aylarında sık sık yaşanan su kesintilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamalarını engellediğini belirterek yetkililerden açıklama yapılmasını talep etti. Yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekmek amacıyla böyle bir protesto yöntemi seçtiklerini ifade eden öğrenciler, yurt yönetiminin ve KYK yetkililerinin sorunlara kalıcı çözüm üretmesini istiyor.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Protesto anlarına ait videolar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, çok sayıda yorum da aldı. Öte yandan, su kesintisinin nedeni ve ne zaman giderileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, benzer kesintilerin tekrar yaşanmaması için kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor.