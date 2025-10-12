Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze zirvesine yönelik önemli mesajlar verdi. Ateşkes anlaşmasının bağlayıcılığına vurgu yapan Erdoğan, İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesi ve Gazze'nin hızla yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin barış çabalarındaki rolünü öne çıkaran lider, hem bölgesel hem de küresel ölçekte dengeli bir dış politika izlediklerini ifade etti.

GAZZE ZİRVESİ VE TALEPLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye işaret ederek İsrail'in uluslararası mutabakatlarda verdiği taahhütleri yerine getirmesinin önemine değindi. 'Attıkları imzanın arkasında durması sağlanmalı' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, varılan ateşkes adımlarının sadece başlangıç olduğunu ve sürecin takip edilmesi gerektiğini söyledi. İnsani yardımların bölgeye düzenli ulaşmasının, sivillerin güvenli şekilde geri dönmesinin ve altyapının onarımının öncelik olduğunu vurguladı.

BÖLGESEL DENGELER VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde bölgedeki gelişmelerin yeni dünya düzenini şekillendirdiğini belirterek Türkiye'nin dengeli ve hakkaniyetli bir dış politika izlediğini ifade etti. Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, çatışmaların sona erdirilmesi için iki tarafla da temasların sürdüğünü ve Türkiye'nin barış çabalarına katkı vermeye devam edeceğini söyledi.

TRABZON VE KAMU YATIRIMLARI

Konuşmasının bir bölümünde Trabzon'a yapılan yatırımlara da değinen Tayyip Erdoğan, son dönemde tamamlanan projeler ve planlanan altyapı yatırımlarından bahsetti. Şehirdeki yatırımların sürdüğünü, havalimanı kapasitesinin artırılmasına yönelik projelerin hazır olduğunu ve önümüzdeki dönemde bunların hayata geçirileceğini belirtti.

SİYASİ DURUŞ VE İNSANİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin dış politikada ilkeli duruşunu tekrar vurguladı; ülke içinde ve dışında tutarlı bir söylem benimsediklerini söyledi. Gazze'deki insani krize ilişkin olarak insanî yardım tırlarının ulaştığını, sivillerin kısmi rahatlama yaşadığını ancak ateşkesin tek başına yeterli olmadığını kaydetti. Öte yandan, Erdoğan sözlerinin sonunda Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi konularında uluslararası sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısını yineledi.