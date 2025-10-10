Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. M.T. hakkında büyük bir skandal ortaya çıktı. Mart ayında açığa alınan profesörün görev yaptığı odanın koridorunda, üniversitenin resmi güvenlik sistemine bağlı olmayan bir gizli kamera bulundu. Kamera ile hastaların, sağlık çalışanlarının ve ziyaretçilerin gizlice izlendiği ve dinlendiği ortaya çıktı.







ÜNİVERSİTE SİSTEMİNE BAĞLI OLMAYAN KAMERA TESPİT EDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından yürütülen incelemede, Prof. Dr. M.T. ve öğretim görevlisi Dr. M.A.'nın kullandığı odaların bulunduğu koridorun orta ve üst kısmına yerleştirilmiş, üniversitenin resmi güvenlik sistemine entegre olmayan bir kamera tespit edildi. Kamera aracılığıyla odaların önünde bekleyen hastaların ve sağlık personelinin görüntü ve seslerinin kaydedildiği belirlendi.

HASTA MAHREMİYETİ İHLAL EDİLDİ

Yapılan tespitlerde, izinsiz kurulan bu kamera ile hasta mahremiyetinin ihlal edildiği, kişilerin özel yaşamlarının gizlice kayıt altına alındığı belirlendi. Kamera yerleştirilen bölgenin, hastanenin H Blok Kulak Burun Boğaz Polikliniği arka koridorunda olduğu, ayrıca bazı odaların hastane yönetiminin bilgisi dışında farklı amaçlarla kullanıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA SONRASI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR GELDİ

Üniversite yönetimi, usulsüz ses ve görüntü kaydı alınması, görev alanlarının izinsiz amaçlarla kullanılması gibi gerekçelerle Prof. Dr. M.T. hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda, Prof. Dr. M.T. ile birlikte iki profesör ve öğretim görevlisi Dr. M.A. görevden uzaklaştırıldı. Dr. M.A. 28 Nisan'da istifa etti, Prof. Dr. Ü.O. ise 14 Temmuz'da emekliye ayrıldı.

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA TALEBİ YÖK'E GÖNDERİLDİ

Disiplin soruşturması sonucunda, kamera sisteminin görevin kötüye kullanılarak yerleştirildiği, kamu güveninin ihlal edildiği ve öğretim elemanına yakışmayan yüz kızartıcı fiillerin işlendiği vurgulandı. Ayrıca, kurumun bilişim sistemine zarar verildiği gerekçesiyle Prof. Dr. M.T. hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istendi. Karar teklifi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na gönderildi.

PROFESÖR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında savunma veren Prof. Dr. M.T., izinsiz kamera kurduğu ve görüntü-ses kaydı aldığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Üniversite yönetimi ise süreci YÖK'ün vereceği karara göre sonuçlandıracak. Öte yandan, olayın ardından hastanede güvenlik ve mahremiyet politikalarının yeniden gözden geçirileceği, benzer vakaların yaşanmaması için denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi.