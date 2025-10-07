



ABD'de yeni bir hayata başlayan oyuncu Erdem Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündemin nabzını tuttu. Komedi yapımlarıyla tanınan Baş, bir benzin istasyonunda kaydettiği görüntüde akaryakıtın litre fiyatını 0.75 dolar olarak gösterirken, hemen ardından bir markete uğrayarak 1 litrelik suyun 2.5 dolara satıldığını belgeledi. Bu karşılaştırmayı kısa bir notla özetleyen Baş, 'ABD'de bir litre benzin 0.75 dolar, 1 litre su 2.5 dolar. Yani su, benzinden üç kat daha pahalı' diye yazdı. Paylaşım, günlük tüketim alışkanlıklarının ardındaki ekonomik gerçekleri gözler önüne sererek sosyal medyada hızla yayıldı.

PAYLAŞIMI KISA SÜREDE VİRAL OLDU



Erdem Baş'ın videosu, sosyal medya platformlarında kısa sürede binlerce görüntüleme aldı. Paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı, su ve benzin arasındaki bu ters fiyat dengesine şaşırdığını belirtirken, 'Benzin ucuz, yaşam pahalı' şeklindeki yorumlar öne çıktı. Bazı takipçiler ise fiyat farkını Amerika'daki tüketim alışkanlıkları ve üretim maliyetleri üzerinden değerlendirdi.