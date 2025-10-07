İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikteki tehlikeli ihlallere karşı yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu. Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul'a sunulacak. BakanYerlikaya, hayatı tehdit eden kural ihlallerine karşı sert önlemler alınacağını vurgulayarak, hız ihlali, makas atma ve ambulans geçişine engel olma gibi davranışlarda ehliyetlerin geri alınacağını ve ağır idari para cezalarının devreye gireceğini belirtti. Bu adımlar, özellikle ölümlü kazaların en büyük nedeni olan hız sınırını aşma vakalarına odaklanıyor.

MAKAS, DÜĞÜN KONVOYU, AMBULANS GEÇİŞİNE İZİNSİZLİK

Yeni düzenlemeye göre makas atan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacakken, düğün konvoyu yapan araçlara da benzer şekilde 60 gün süreyle ehliyet el koyma ve araç bağlama cezası getiriliyor. Ambulansta geçiş hakkı verilmeyen sürücülere 30 gün süreyle ehliyet alımı ve aracın trafikten men edilmesi uygulanacak; bu ihlali yıllık iki kez tekrar edenlerin ehliyeti tamamen iptal edilecek.









KIRMIZI IŞIK, CEP TELEFONU, YARIŞ CEZALARI

Kırmızı ışık ihlalinde 6 defa yapan sürücülerin ehliyeti iptal edilecek. Cep telefonu ile araç kullanma cezası önce 5 bin liradan başlayacak; artan sayılarda ehliyet alımı da kapsanacakken, trafikte yarış yapan sürücülere ise 46 bin TL ceza ve 2 yıl süreyle ehliyet alımı uygulanacak.









KANUN TEKLİFİNDE DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Öte yandan teklifte ayrıca şu düzenlemeler yer alıyor: Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 km/s aşanların ehliyetine 30 gün, 56-65 km/s aşanların 60 gün, 66 km/s ve üzeri sınırı aşanların ehliyetine 90 gün süreyle el konulacak. Plakasını okunamaz ya da değişik şekilde düzenleyen sürücülere 140 bin TL idari ceza verilecek ve araç 30 gün trafikten men edilecek. Yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığında takograf, taksi hizmetlerinde taksimetre zorunlu olacak. Kaza yerini terk eden sürücülere 46 bin TL idari ceza uygulanacak; sürücü belgesi 2 yıl alınacak ve 1-3 yıl hapis cezası öngörülecek.



