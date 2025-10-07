Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen feci kaza, bölgeyi yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine doğru seyir halinde olan minibüs, Kargagediği mevkisinde, Erdemli Güzeloluk Mahallesi'nden geçen yol üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlandı. Olay, Avradı Yaylası'na yakın bir noktada gerçekleşti.

HIZLI MÜDAHALEYLE KURTARMA ÇALIŞMALARI



Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla değişik hastanelere nakledildi. İlk incelemeler sonucu, beş kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılardan bazıları Mersin ve Erdemli ilçesindeki hastanelerde tedavi görüyor. Kurtarma ekipleri, şarampole yuvarlanan minibüsün çeperlerine askerî müdahaleyle ulaşırken, kazanın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ve savcılık makamları, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücünün uyku veya dikkatsizlik halinde olup olmadığı, aracın teknik durumu ile yol koşulları mercek altına alınacak. Kazanın yaşandığı alanda güvenlik kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri de soruşturmanın önemli unsurları arasında. Yetkililer, bölgedeki şarampol ve virajlı yolların trafik güvenliği açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çekerek, benzer olayların önlenebilmesi için sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.