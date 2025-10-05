Trafik kurallarındaki köklü dönüşüm, sürücülerin uzun süredir dile getirdiği 'gizli radar' şikâyetlerini masaya yatırıyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda öngörülen değişikliklerle devreye girecek 'Radar Var' mobil uygulaması, denetim noktalarına yaklaşan sürücülere önceden bildirim göndererek şeffaflığı artıracak. Bu adım, sadece cezaları değil, trafik güvenliğini de yeniden şekillendirirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vurguladığı üzere, amacın kazaları önlemek olduğunu gösteriyor.





RADAR UYARISI UYGULAMASI

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanacak uygulama, sürücülere radar noktaları konusunda 'gizli radar tuzağı' algısını ortadan kaldırma hedefiyle hazırlanıyor. Bakan Ali Yerlikaya, bu sistemin amacının ceza kesmek değil, şeffaflık ve kazaların azaltılması olduğunu belirtiyor. Uygulamada, sürücülere '5 kilometre içerisinde kaç radar var' gibi bilgilendirmeler yapılacak şekilde tasarlanması planlanıyor.

HIZ SINIRLARI VE CEZALARDA YENİ DÖNEM

Yasayla birlikte hız sınırları ve radar denetimi uygulamalarına da düzenleme getirilecek. Yerleşim yerlerinde, okul ve hastane bölgelerinde hız sınırı ihlal eden sürücülere yönelik cezaların sertleştirilmesi bekleniyor. Örneğin, 30 km/s hız sınırının bulunduğu bölgelerde tolerans sınırının artırılması, 36 km/s kadar ihlallerde para cezası uygulanması gibi düzenlemeler öne çıkıyor.



MECLİS'İN GÜNDEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Öte yandan yeni trafik düzenlemeleri içeren yasa teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. 36 maddelik teklif, sadece radar uygulaması değil; radar konumlarının paylaşılması, hız sınırı esnekliği ve cezai yaptırımların yeniden düzenlenmesini kapsıyor.